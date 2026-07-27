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Olie- en gasprijzen flink omlaag door gevechtspauze in Iranoorlog

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 9:20
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gezakt nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Nu hopen handelaren erop dat de spanningen in het Midden-Oosten afnemen en de versperring van de Straat van Hormuz binnenkort voorbij is. Dan zouden olie- en gastankers weer normaal uit de Perzische Golf kunnen varen.
Amerikaanse olie en Brent, oftewel olie uit onder meer het Midden-Oosten, werden zo'n 7 procent goedkoper. Brentolie wordt weer voor zo'n 90 dollar per vat verhandeld. Vorige week kwam de prijs nog kort boven de 100 dollar per vat uit. Op de gasmarkt in Amsterdam ging de gasprijs met bijna 8 procent omlaag naar zo'n 58 euro per megawattuur.
Komende dagen is de prijsdaling mogelijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Afgelopen week stegen de prijzen daar nog flink. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine nu 2,634 euro. Dat is bijna een record. Diesel is zelfs wat duurder, op 2,637 euro per liter.
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