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AEX scherpt recordstand aan na hoop op vrede in Midden-Oosten

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:56
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag op de hoogste stand ooit gesloten en scherpte daarmee het record van een dag eerder aan. Beleggers reageerden positief op een mogelijk vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Donald Trump zou dat akkoord dit weekend al getekend kunnen worden.
De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,7 procent hoger op een nieuw slotrecord van 1081,18 punten. Op donderdag sloot de AEX nog op een recordstand van 1063,09 punten. De MidKap won 2,2 procent tot 1100,70 punten. Ook andere Europese beurzen gingen met winst de handelsweek uit. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,8 procent.
Adyen hoorde bij de sterkste stijgers in de AEX, met een winst van 5,5 procent. Het betaalbedrijf koopt het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De medeoprichters van het in San Francisco gevestigde Orb steken daarnaast een deel van de opbrengst in nieuwe aandelen van Adyen.
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