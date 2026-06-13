6 Netflix-titels die je dit grijze weekend niet mag missen

Regenachtig weekend, geen WK-wedstrijd vóór 22:00 zondag en een bank die roept. Goed nieuws: Netflix
dropte deze maand een rij titels die nú al hoog in de Top 10 staan, plus de langverwachte terugkeer van Anna van der Heides Nederlandse komedie Haantjes.
1. 'Haantjes' seizoen 2 — de Nederlandse hit die je niet meer wegklikt
Anna van der Heide bracht Haantjes in 2025 al in de top van de Nederlandse Netflix-komedies; seizoen 2 met zes nieuwe afleveringen staat sinds 13 mei op het platform en wordt deze maand opnieuw uitgelicht (Binge, FilmVandaag). Lokale productie, hoge IMDb-score, en precies het soort serie dat Discover graag opdrijft bij Nederlandse gebruikers.
2. 'The Witness' — true crime die wereldwijd #2 stond
De driedelige miniserie over de moord op Rachel Nickell in 1992 in Londen schoot meteen naar de tweede plek van Netflix' wereldwijde Engelstalige top met 13,2 miljoen views. Kort genoeg om in één avond uit te kijken, schokkend genoeg om er maandag over door te praten op de redactie.
3. 'Office Romance' — Jennifer Lopez die niemand zag aankomen
De romcom met J.Lo als ijskoude baas en Brett Goldstein (Ted Lasso) als de nieuwe advocaat staat sinds 5 juni op #1 (Binge, Netflix Tudum). Voorspelbaar, comfortabel, perfect voor zondagavond.
4. 'The Murder of Rachel Nickell' — de echte zaak achter The Witness
Wie The Witness uitkijkt en méér wil weten: de bijbehorende documentaire staat sinds 4 juni in de top 5 van Netflix' wereldwijde Engelstalige films. Combineer fictie en feit in één avond.
5. 'Maa Behen' — Bollywood-misdaadkomedie als verrassing
Suresh Triveni's nieuwe komedie staat sinds 4 juni op Netflix en is een van de weinige niet-Engelstalige films die deze week wereldwijd doorbreekt. Voor wie eens iets anders wil dan de zoveelste Amerikaanse thriller.
6. Alvast noteren: 'I Will Find You' van Harlan Coben — vanaf 18 juni
De Netflix-Coben-machine draait door: een vader die levenslang zit voor de moord op zijn zoon ontvangt bewijs dat het kind nog leeft, en moet ontsnappen om de waarheid te achterhalen. Reserveer je woensdagavond.