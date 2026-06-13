Natuurlijke Ozempic: waarom een ei met olijfolie geen afslankprik is

Op TikTok en Instagram gaan video's rond van gekookte eieren met een scheut olijfolie, gepresenteerd als "natural Wegovy". De hype komt uit Zuid-Korea en haalt miljoenen views. Maar voedingsexperts waarschuwen: de vergelijking met afslankmedicijnen klopt simpelweg niet.

Het recept is even eenvoudig als fotogeniek: twee gekookte eieren, een flinke scheut extra vergine olijfolie, peper, soms grof zeezout. In Koreaanse varianten wordt de olijfolie vervangen door sesam- of perillaolie. Onder hashtags als #NaturalWegovy en #NaturalMounjaro werden de filmpjes honderdduizenden tot miljoenen keren bekeken; een video van YouTuber Chimchakman tikte binnen vijf dagen 3,58 miljoen views aan, meldt The Straits Times. Inmiddels is de trend overgewaaid naar Europa, waar Duitse media als BILD/FITBOOK er ruim aandacht aan besteden.

De redenering achter de hype is op het eerste gezicht plausibel. Eiwitten en vetten vertragen de spijsvertering en kunnen de natuurlijke afgifte stimuleren van GLP-1, het verzadigingshormoon dat ook door medicijnen als Wegovy en Mounjaro wordt nagebootst. Aanhangers concluderen daaruit dat je via je ontbijt hetzelfde effect kunt bereiken als via een wekelijkse injectie.

Daar wringt het. De natuurlijke GLP-1-afgifte na een maaltijd is volgens voedingsdeskundige Sophie Brünke "aanzienlijk lager en duurt veel korter" dan het effect van semaglutide ( BILD ). Klinische cijfers maken het verschil concreet: gebruikers van Wegovy verliezen na 68 weken gemiddeld zo'n 15 procent van hun lichaamsgewicht, tegenover 2 procent in de placebogroep. Geen ontbijt komt in de buurt van die orde van grootte. Daarbij is olie kalorisch fors: één eetlepel olijfolie levert al zo'n 90 tot 120 kilocalorieën, en wie er met de eetlepel induikt kan netto juist méér binnenkrijgen.

Interessanter dan het recept zelf is de bredere beweging eronder. GLP-1-medicatie is duur, schaars en omgeven met taboe; tegelijk is het idee van een "natuurlijke" variant onweerstaanbaar marketingmateriaal. Dat een complex receptmedicijn nu een culinaire dubbelganger krijgt op sociale media, zegt vooral iets over hoezeer de afslankprik het normale denken over eten is binnengedrongen.