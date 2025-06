AEX sluit lager na onduidelijkheid over rol VS in Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een verlies gesloten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De vraag of de Verenigde Staten zich actiever gaan mengen in het wapengeweld tussen Iran en Israël hing duidelijk boven de markt.

De AEX-index eindigde 0,9 procent lager op 909,30 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 878,52 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tegen journalisten nog na te denken over de vraag of de VS met Israël aanvallen op Iran zullen uitvoeren. "Mogelijk doe ik het, mogelijk doe ik het niet", aldus de president.

Onzekerheid

De olieprijzen stegen na de aanhoudende onzekerheid over de rol die de Amerikanen willen spelen in het conflict in het olierijke Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 77,35 dollar en Brentolie steeg 2,6 procent in prijs tot 78,71 dollar per vat.

Energieconcern Shell was in de AEX een van de schaarse winnaars met een plus van 1,3 procent. Beleggers namen ook hun toevlucht tot veilige havens in tijden van geopolitieke spanningen, zoals de dollar en goud.

Centrale banken

Luchtvaartmaatschappijen zaten bij de verliezers. Air France-KLM zakte 3,3 procent in Amsterdam. Branchegenoten IAG en Lufthansa zakten tot 3 procent. Hogere olieprijzen betekenen dat ze meer geld kwijt zijn aan brandstof. Ook zorgen de gewapende conflicten ervoor dat veel vluchten moeten worden omgeleid.

Beleggers verwerkten ook meerdere rentebesluiten van centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve hield de rente ongewijzigd, ondanks oproepen van Trump om de leenkosten te verlagen. Powell gaf aan te willen afwachten welke effecten Trumps importheffingen zullen hebben op de inflatie. Ook de Britse en Turkse centrale bank veranderden niets aan de rente. Beleidsmakers in Zwitserland verlaagden het belangrijkste rentetarief naar nul.

De euro daalde ongeveer 0,3 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1467 dollar waard.