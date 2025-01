AEX sluit lager na verslechtering consumentenvertrouwen VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een aanzienlijk verlies het weekend ingegaan. Het sentiment op het Damrak verslechterde in de namiddag. Cijfers uit de Verenigde Staten wezen op een verslechterd consumentenvertrouwen onder Amerikanen. Ook verwachten consumenten in de VS sterkere prijsstijgingen.

De AEX-index sloot 0,9 procent lager op 901,33 punten, met Shell, KPN en ASML bij de grootste dalers. De MidKap zakte 0,3 procent tot 831,33 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. In Frankfurt en Londen stonden de bekendste graadmeters lager. De beurs in Parijs boekte juist 0,4 procent winst.

Verlichtingsbedrijf Signify kon een eerdere koerswinst niet vasthouden en eindigde 0,4 procent lager. De fabrikant van lampen en verlichtingssystemen boekte vorig jaar een lagere omzet, maar behaalde een hogere winst na kostenbesparingen. Topman Eric Rondolat kondigde zijn vertrek aan.