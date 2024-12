Afbouw steun elektrisch rijden gaat te snel, waarschuwt ANWB

DEN HAAG (ANP) - De interesse in elektrische auto's groeit en er komen steeds betaalbaardere modellen op de markt. Toch neemt het aantal mensen dat van plan is een elektrische auto te kopen niet toe, waarschuwt de ANWB na onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders. Het is volgens de organisatie dan ook noodzakelijk dat de overheid maatregelen blijft nemen om elektrisch rijden betaalbaar te maken en meer duidelijkheid verschaft over de kosten.

Vooral het gebrek aan duidelijkheid over de motorrijtuigenbelasting (MRB) speelt een grote rol. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan dat de aanschaf van een elektrische auto wordt beïnvloed door die wegenbelasting. Met de huidige plannen van het kabinet zullen de maandlasten van elektrische auto's fors stijgen en betalen elektrische rijders meer MRB dan vergelijkbare brandstofauto's door het extra gewicht van de accu. Dit zal volgens de ANWB de overgang naar elektrisch vervoer vertragen.

Het tempo waarmee de stimuleringsmaatregelen, vooral de MRB-korting, worden afgebouwd gaat volgens de ANWB te snel in verhouding tot de grote investering die autorijders nog steeds moeten doen om een elektrische auto te kopen. Naast de wegenbelasting spelen de aanschafprijs, het bereik en het laadnetwerk ook een grote rol bij de beslissing om een elektrische auto te kopen. Wat betreft de betaalbaarheid verwacht de ANWB een toename van het aantal tweedehands elektrische auto's, met name uit de lease, en meer nieuwe modellen met een relatief lagere aanschafprijs.

De gemiddelde aanschafprijs van een elektrische auto is dit jaar wel licht gestegen naar 46.022 euro. De betalingsbereidheid is echter ook toegenomen, tot 34.436 euro. Hierdoor is het verschil tussen het gemiddelde aankoopbedrag en het bedrag dat kopers willen uitgeven aan een elektrische auto verkleind van 14.151 euro in 2023 naar 11.586 euro dit jaar.

Een meerderheid van de ondervraagden wil een elektrische auto met een bereik tot 500 kilometer en vier op de tien willen een bereik van meer dan 500 kilometer. De gemiddelde actieradius van een elektrische auto bedraagt in 2024 418 kilometer. Volgens de ANWB telt Nederland inmiddels 522.000 elektrische auto's, wat neerkomt op 5,5 procent van het totale personenwagenpark. Nederland blijft daarnaast koploper in Europa als het gaat om openbare laadpaaldichtheid, met een laadpunt per drie elektrische auto's.