Veel te heet om te kamperen? Deze vijf Europese bestemmingen zijn altijd koel

Heerlijk zo'n zomer, maar het kan ook té warm zijn, zeker als je bijvoorbeeld gaat kamperen. Dan zoek je misschien wel liever een verkoelend plekje op. Gelukkig zijn die best te vinden in Europa en je hoeft niet eens zo heel ver weg.

1. De Lofoten

Deze eilandengroep in het noorden van Noorwegen is geweldig voor de echte natuurliefhebber. Fjorden, bergen, gekleurde huisjes en het is in de zomer de hele nacht licht. Bovendien wordt het er zelden warmer dan 20 graden.

2. Saas-Fee

Het Zwitserse Saas-Fee ligt midden in de Alpen en zelfs in augustus is het er meestal tussen de 10 en 20 graden. Ook fijn: er zijn geen massa's toeristen of overvolle parkeerplaatsen bij de skiliften.

3. De Faröer-eilanden

De eilanden in het midden van de Noord-Atlantische Oceaan zijn betoverend mooi. Er hangt een mystieke sfeer met kliffen, mistige bergen en veel schapen. De wegen lopen er door verlaten dorpjes die in de wolken lijken te liggen. En het wordt er hooguit 13 graden in de zomer.

4. Sopot

Deze Poolse kustplaats aan de Baltische Zee heeft een prachtige boulevard, stranden en de langste houten pier van Europa. Maar in plaats van dat je wegsmelt als je ligt te zonnebaden blijft het een aangename 22 graden.

5. Berchtesgaden

Je waant je in Oostenrijk in dit charmante Duitse bergdorpje. Toegegeven: je zit ook vlak bij de grens. Berchtesgaden heeft het allemaal: een prachtig oud centrum, bergen, bossen en natuurlijk de Königsee. Er mogen alleen elektrische boten over varen, die je naar allerlei bijzondere plekken langs het water brengen.