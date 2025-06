Chemiebedrijf Westlake sluit fabrieken in Pernis, 230 banen weg

HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse chemicaliënbedrijf Westlake sluit al zijn fabrieken in Pernis bij Rotterdam. Daardoor gaan ongeveer 230 banen verloren, meldt het bedrijf.

Het bedrijf maakt in Pernis verschillende basischemicaliën die weer in andere stoffen en materialen worden gebruikt. Vorig jaar legde het bedrijf de productie van twee van die chemicaliën al stil, waardoor ongeveer dertig mensen hun baan zouden verliezen. Nu vertrekt Westlake volledig uit de plaats bij Rotterdam, waarbij het bedrijf een "aanhoudende verslechtering van de zaken in Europa" als reden geeft.

Westlake denkt 190 miljoen euro kwijt te zijn aan de sluiting in Pernis, waarvan ongeveer 30 miljoen euro voor ontslagvergoedingen.

Vanuit de industrie rond het Rotterdamse havengebied klinken al langer zorgen over bedrijven die wegtrekken om de relatief hoge kosten in Nederland voor onder meer energie. In maart maakten bijvoorbeeld chemiebedrijven LyondellBasell en Tronox bekend hun fabrieken in en om Rotterdam te sluiten.