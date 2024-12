AFM beboet investeerder VDVI om koersmanipulatie Ebusco

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft investeringsbedrijf Van der Valk International (VDVI) een boete van 3 miljoen euro opgelegd voor vermeende koersmanipulatie van het aandeel van de elektrische bussenbouwer Ebusco. Volgens de AFM heeft VDVI de koers van Ebusco kunstmatig opgedreven om zo aandelen voor een betere prijs te kunnen verkopen. VDVI ontkent de beschuldigingen en noemt de boete "volkomen onterecht". Er is bezwaar aangetekend.

De AFM zegt dat VDVI in september 2022 opdracht gaf tot de onderhandse verkoop van een groot aandelenpakket Ebusco. Direct daarna werd VDVI op drie handelsdagen ook actief als koper van aandelen Ebusco met aankooporders tegen hoge limieten, aldus de toezichthouder. "Deze zogeheten agressieve orders hadden een prijsopdrijvend effect op de koers van het aandeel Ebusco. Marktmanipulatie ondermijnt het vertrouwen in de financiële markten", zegt de beurswaakhond.

De financiële holding VDVI bevat meerdere hotels van het familieconcern Van der Valk. VDVI zegt dat de theorie van de AFM onjuist is en dat er geen sprake was van marktmanipulatie. "De publicatie van de AFM is schadelijk en prematuur. VDVI is onschuldig en gaat ervan uit dat de rechter haar onschuld zal bevestigen."

De boete werd op 20 augustus opgelegd en is nu bekendgemaakt door de AFM.