Deelstaatpremier over aanrijding kerstmarkt: verschrikkelijk

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - De premier van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is onderweg naar Maagdenburg, waar een automobilist is ingereden op mensen op de kerstmarkt. "Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis, juist nu in de dagen voor Kerstmis", zegt Reiner Haseloff tegen het Duitse persbureau dpa.

De regionale premier wil zelf poolshoogte nemen op de markt en is daarom onderweg naar de hoofdstad van Saksen-Anhalt. Over slachtoffers en de achtergrond van het incident kon Haseloff geen mededelingen doen.