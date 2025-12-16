ECONOMIE
Afspraken om problemen openen zakelijke rekening aan te pakken

Economie
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 14:29
anp161225141 1
DEN HAAG (ANP) - Banken, bedrijven en vrijwilligersorganisaties hebben afspraken gemaakt die problemen bij het openen van een zakelijke rekening moeten verminderen. Die overeenkomst volgt op gevallen waarbij ondernemers en non-profitorganisaties geen betaalrekening kregen, onder andere doordat banken de risico's rond anti-witwaswetgeving te groot vonden.
De ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW, Goede Doelen Nederland, VrijwilligerswerkNL, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging kondigen aan een convenant te hebben gesloten. Daarin staan onder andere afspraken die voor meer transparantie bij de aanvraag van een zakelijke betaalrekening moeten zorgen. Ook spreken belangenorganisaties af dat banken open moeten zijn over de redenen dat ze een bedrijf of organisatie afwijzen.
Daarnaast komt er een hulppunt waar ondernemers advies en informatie kunnen krijgen. Ook verwijzen banken afgewezen cliënten voortaan door naar de Kamer van Koophandel, die ze kan doorverwijzen naar andere aanbieders van zakelijke rekeningen.
