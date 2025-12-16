Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

Goed nieuws voor theedrinkers, maar koffieliefhebbers die graag een wijntje drinken moeten even opletten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de combinatie van koffie en alcohol misschien niet zo gunstig is voor je botten.

Onderzoekers van de Flinders University in Australië hebben ruim 9700 vrouwen van 65 jaar en ouder gedurende tien jaar gevolgd. Ze keken naar hoeveel koffie en thee de vrouwen dronken en maten regelmatig de botdichtheid in hun heup. Een lagere botdichtheid betekent zwakkere botten en meer kans op breuken, oftewel osteoporose.

Over het algemeen vonden de onderzoekers geen duidelijk verband tussen koffiedrinken en botdichtheid. Twee tot drie kopjes per dag lijkt geen kwaad te kunnen. Maar bij meer dan vijf koppen koffie per dag zagen ze wel een trend richting zwakkere botten.

Het interessante zit hem in de details. Vrouwen die gedurende hun leven meer alcohol hadden gedronken en ook koffie dronken, hadden een lagere botdichtheid in de dijbeenhals dan vrouwen die wel koffie maar minder alcohol dronken. Die dijbeenhals is precies de plek waar heupbreuken vaak ontstaan.

Thee scoort beter

Theelefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. Vrouwen die thee dronken hadden juist een iets hogere botdichtheid in de heup. Het verschil is klein, maar wel meetbaar. Vooral vrouwen met overgewicht leken baat te hebben bij thee.

Maar hoe komt dit? Cafeïne, dat zowel in koffie als thee zit, kan de opname van calcium verstoren. Calcium is belangrijk voor sterke botten. Bij thee spelen waarschijnlijk andere stoffen een positieve rol. Catechines, dat zijn antioxidanten in thee, zouden de botaanmaak net kunnen stimuleren. Alcohol heeft op zichzelf al een negatief effect op botten. De combinatie met veel koffie lijkt dat effect te versterken.

Wat betekent dit voor jou?

Volgens de onderzoekers moet je niet meteen je koffiegewoonte aan te passen als je af en toe een glaasje drinkt. Maar voor oudere vrouwen die regelmatig alcohol drinken, kan het verstandig zijn om het bij een paar kopjes koffie per dag te houden. En thee blijkt dus een prima alternatief.

Het onderzoek keek alleen naar overwegend witte Amerikaanse vrouwen van 65 jaar en ouder. Of de resultaten ook gelden voor mannen of jongere vrouwen is niet onderzocht.