Axios: Musk geeft weer financiële steun aan Republikeinen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 14:21
WASHINGTON (ANP) - Techmiljardair Elon Musk is begonnen met het financieren van Republikeinse campagnes voor de belangrijke tussentijdse verkiezingen van volgend jaar. Bronnen zeggen tegen nieuwssite Axios dat Musk flinke cheques uitschrijft en duidelijk heeft gemaakt dat Republikeinen nog meer geld tegemoet kunnen zien.
Musk trok eerder al honderden miljoenen dollars uit om Donald Trump weer in het Witte Huis te krijgen en verwierf grote invloed toen dat lukte. Later kregen ze ruzie en kondigde Musk een nieuwe "America Party" aan. De miljardair zit volgens Axios nu weer stevig in het Republikeinse kamp en geeft financiële steun aan campagnes voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van het landelijke parlement.
Hoeveel geld Musk precies overmaakt is nog onduidelijk, maar de hulp van de rijkste man ter wereld lijkt in elk geval goed nieuws voor de partij van Trump. De Republikeinen willen voorkomen dat Democraten het na de 'midterms' weer voor het zeggen hebben in het Congres.
