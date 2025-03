Air France-KLM wil meedoen aan privatisering Portugees TAP

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Air France-KLM is van plan mee te doen aan de privatisering van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP, die nu nog volledig in staatshanden is. Topman Ben Smith van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie noemde Portugal een "strategische markt". Smith gaf in 2023 ook al te kennen interesse te hebben in TAP.

"Air France-KLM staat klaar om zich kandidaat te stellen als onderdeel van het privatiseringsproces van TAP", zei Smith. Hij prees TAP als een bedrijf dat "in Lissabon een sterk knooppunt heeft opgebouwd dat openstaat naar de wereld". De Portugese luchtvaartmaatschappij heeft in Europa de meeste verbindingen met Brazilië, het grootste land van Zuid-Amerika.

Smith bezocht Portugal deze week samen met de Franse president Emmanuel Macron voor gesprekken over een mogelijk aandelenbelang in TAP voor Air France-KLM. Macron pleitte tegenover persbureau AFP voor een "innovatieve huwelijksvorm" voor de twee luchtvaartmaatschappijen.