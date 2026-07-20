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AliExpress oneens met EU-boete, noemt deze 'buitenproportioneel'

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 13:08
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HANGZHOU (ANP/RTR) - AliExpress is het niet eens met de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag heeft opgelegd. De Chinese webwinkel noemt de sanctie "buitenproportioneel" en overweegt vervolgstappen.
AliExpress, onderdeel van het Chinese Alibaba, kreeg de recordboete omdat het te weinig doet om de verkoop van illegale, onveilige of namaakproducten tegen te gaan.
"Wij zijn het niet eens met het besluit van vandaag en de buitenproportionele boete", schrijft AliExpress. Volgens de webwinkel geeft de boete geen juiste weergave van de "aanzienlijke, proactieve verbeteringen" die het platform heeft doorgevoerd. "We bestuderen het besluit zorgvuldig en wegen alle beschikbare opties af."
Het platform had de Digital Services Act (DSA) geschonden. De boete voor AliExpress is de hoogste boete ooit opgelegd onder de Europese digitale regels. Eerder kregen socialemediaplatform X en webwinkel Temu al miljoenenboetes van de EU.
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