ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse premier Starmer dient ontslag in bij koning

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 13:12
anp200726107 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer is opgestapt. Het koningshuis bevestigt dat koning Charles het ontslag van Starmer "welwillend heeft geaccepteerd", meldt omroep BBC. Starmer maakt plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham, die hem later op de dag zal opvolgen.
Starmer hield het ruim twee jaar vol als premier. Hij behaalde in 2024 nog een grote verkiezingsoverwinning met zijn linkse Labourpartij, maar zijn populariteit kelderde.
Binnen de partij groeide de druk op Starmer om op te stappen en daar gaf hij uiteindelijk gehoor aan. Hij zei tegen Sky News dat hij het niet tegen Burnham heeft opgenomen, omdat hij geen groot intern conflict binnen de regering wilde.
Burnham heeft al aangekondigd politiek heel anders te willen aanpakken dan zijn voorganger. Er moet bijvoorbeeld meer macht naar de regio's gaan en hij wil veel meer sociale huurwoningen laten bouwen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2751065201

Zoveel eigen geld heb je nú nodig om als starter een huis te kopen – en het is een record

shutterstock_1833729397

Waarom mannen minstens 21 keer per maand moeten masturberen

131267470_m

Nieuw onderzoek: dit is de échte reden waarom mensen een relatie willen

generated-image (1)

De machtigste landen ter wereld in 2026: zo ziet de wereldorde er uit

pimple-patches-paullie-01

Pimple patches: waarom Gen Z haar puistjes plotseling versiert in plaats van verstopt

anp190726110 1

Media: VS sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten

Loading