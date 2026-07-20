Britse premier Starmer dient ontslag in bij koning

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer is opgestapt. Het koningshuis bevestigt dat koning Charles het ontslag van Starmer "welwillend heeft geaccepteerd", meldt omroep BBC. Starmer maakt plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham, die hem later op de dag zal opvolgen.

Starmer hield het ruim twee jaar vol als premier. Hij behaalde in 2024 nog een grote verkiezingsoverwinning met zijn linkse Labourpartij, maar zijn populariteit kelderde.

Binnen de partij groeide de druk op Starmer om op te stappen en daar gaf hij uiteindelijk gehoor aan. Hij zei tegen Sky News dat hij het niet tegen Burnham heeft opgenomen, omdat hij geen groot intern conflict binnen de regering wilde.

Burnham heeft al aangekondigd politiek heel anders te willen aanpakken dan zijn voorganger. Er moet bijvoorbeeld meer macht naar de regio's gaan en hij wil veel meer sociale huurwoningen laten bouwen.