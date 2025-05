WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaans hof van beroep heeft donderdag de meest verstrekkende importheffingen van president Donald Trump weer van kracht verklaard. Dat gebeurde een dag nadat een handelsrechtbank had geoordeeld dat Trump zijn bevoegdheid had overschreden bij het opleggen van deze heffingen en een onmiddellijke blokkade ervan had bevolen.

De woensdag bevolen blokkade van een groot deel van de importheffingen van Trump wordt nu opgeschort zolang er nog een beroepszaak loopt.