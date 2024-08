Amerikaans zonne-energieconcern SunPower vraagt faillissement aan

SAN JOSE (ANP/BLOOMBERG) - SunPower, een prominente speler in de Amerikaanse zonne-energiebranche, heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf kampt na een reeks financiële tegenslagen met torenhoge schulden, in totaal ongeveer 2 miljard dollar. Ook slaagde de ooit zo geliefde onderneming uit San Jose, Californië er niet in nieuwe financiering aan te trekken.

SunPower moest in de afgelopen jaren werknemers ontslaan om kosten te besparen en bleef in gebreke bij een kredietovereenkomst met de bank. De accountant vertrok en de topman van het bedrijf werd vervangen, in een poging de onderneming te herstructureren.

Het concern kampte ook met tegenwind in de sector van zonne-energie. De hoge rentetarieven en een kleinere subsidiepot in Californië, de grootste markt van de branche in de Verenigde Staten, zetten een rem op de groei van het bedrijf. De verwachting was juist dat SunPower enorm zou profiteren van de klimaatwet van president Joe Biden van enkele jaren geleden. Het Franse energieconcern TotalEnergies is een van de grootaandeelhouders.