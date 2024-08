Bol met speels gemak naar olympische finale 400 meter horden

SAINT-DENIS (ANP) - Femke Bol kan zich gaan opmaken voor het duel om olympisch goud op de 400 meter horden met haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone.

De 24-jarige wereldkampioene uit Amersfoort plaatste zich op de Spelen van Parijs met speels gemak voor de finale, die donderdagavond wordt gelopen. Ze won haar heat uit de halve finales in 52,57.

Bol had in haar race geen enkele tegenstand te duchten. Ze kon de laatste meters 'uitbollen'.

De Amerikaanse McLaughlin-Levrone won een van de drie andere heats uit de halve finales in 52,13. De twee zullen donderdag in de finale zeer waarschijnlijk in banen lopen die naast elkaar liggen. Ongetwijfeld zullen dan weer een kleine 80.000 toeschouwers in het Stade de France getuige zijn.