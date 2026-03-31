Amerikaanse aandelenrally door hoop op spoedig einde van oorlog

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 22:13
NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street wisten dinsdag niet hoe gauw ze weer aandelen moesten kopen, door nieuwe signalen die wijzen op een mogelijk snel einde van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran zegt een "noodzakelijke wil" te hebben om de oorlog met Israël en de VS te beëindigen, maar is daarbij op zoek naar garanties dat het conflict zich niet zal herhalen, zei de Iraanse president Masoud Pezeshkian.
Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft president Donald Trump tegen zijn naaste medewerkers gezegd dat hij bereid is de oorlog tegen Iran te beëindigen, zelfs als de Straat van Hormuz grotendeels dicht blijft. Iran heeft die zeestraat vrijwel afgesloten, waardoor een groot deel van het olietransport uit de regio stilligt.
De Dow-Jonesindex eindigde 2,5 procent hoger op 46.341,51 punten. De S&P 500-index herstelde 2,9 procent op 6528,52 punten en beleefde daarmee de beste dag sinds mei vorig jaar. Techbeurs Nasdaq maakte een sprong van 3,8 procent tot 21.590,63 punten.
