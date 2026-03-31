Kabinet gaat op zoek naar meer ruimte voor windparken op zee

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat meer ruimte zoeken om op zee windenergie op te wekken, staat in een dinsdag gepubliceerd document. De plekken die tot nu toe zijn aangewezen, zijn mogelijk nog niet genoeg om het doel van 40 gigawatt te halen.

De plekken die het kabinet al op het oog heeft, zijn op papier genoeg voor 42 gigawatt. Daar kleven "aanzienlijke onzekerheden" aan, staat in het stuk dat minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Een deel van de ruimte kan wegvallen om bepaalde vogels te beschermen.

Ook de eerdere aanname dat een windpark 10,5 megawatt vermogen per vierkante kilometer levert, is mogelijk te optimistisch. Het kabinet gaat nu uit van 8 megawatt per vierkante kilometer, wat betekent dat meer ruimte nodig is voor hetzelfde vermogen.

De 'zoekgebieden' liggen ver van de kust, bijna tegen de grens van het economische gebied van Nederland. In totaal kijkt het kabinet naar 2166 vierkante kilometer op de Noordzee. Hoeveel daarvan daadwerkelijk nodig zal zijn voor windenergie, is nog niet bekend.