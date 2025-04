Amerikaanse shoppers veel duurder uit bij Chinese webshop Temu

SHANGHAI (ANP) - De Chinese webwinkel Temu lijkt vrijwel alle importheffingen van Donald Trump door te berekenen aan Amerikaanse consumenten. Hierdoor verdubbelt de prijs van sommige producten ruimschoots. Een stekkerdoos van 19,49 dollar krijgt bijvoorbeeld 27,56 dollar aan tarieven opgelegd, heeft financieel persbureau Bloomberg uitgezocht.

Voorheen waren pakketten tot 800 dollar vrijgesteld van heffingen. Maar vanaf 2 mei worden ze belast met een speciaal tarief van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar per poststuk. Er zijn geen extra importkosten voor artikelen die al in Amerikaanse magazijnen liggen. Niet alle producten worden dus direct duurder.

Ook de Chinese fastfashionwebshop Shein heeft de Amerikaanse prijzen voor meerdere producten verhoogd, vooruitlopend op de importheffingen die gaan gelden voor kleine pakketjes. Bijvoorbeeld jurken en speelgoed zijn voor Amerikaanse consumenten bij Shein flink duurder geworden.