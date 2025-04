Amerikanen boos op Trump: Heffingen kosten Wall Street honderden miljarden aan beurswaarde

Op de beurs in New York is donderdag voor vele honderden miljarden aan beurswaarde in rook opgegaan. Financieel persbureau Bloomberg berekende dat er in de brede S&P 500-index, met daarin de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, in de vroege handel zo'n 1,7 biljoen dollar verloren is gegaan. Dat is omgerekend rond de 1530 miljard euro.

Beleggers reageerden op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump alle andere landen heeft opgelegd. De heffingen, die een flinke rem kunnen zetten op de wereldhandel, zijn volgens beleggers erger dan ze al vreesden.

De verliezen op Wall Street waren het grootst bij bedrijven waarvan de toeleveringsketens het meest afhankelijk zijn van overzeese productie. Techconcern Apple, dat het merendeel van zijn in de VS verkochte apparaten in China produceert, daalde na beursopening ongeveer 8 procent. Daardoor verloor 's werelds meest waardevolle beursbedrijf meer dan 250 miljard dollar aan beurswaarde.