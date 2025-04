AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft "sterke vermoedens" dat de man die donderdagmiddag een explosie en brand in een auto op de Dam veroorzaakte, een poging deed zichzelf van het leven te beroven. Desondanks houdt de recherche rondom het motief "alle scenario's open".

De 50-jarige man uit Noord-Holland is een bekende van de politie. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is aangehouden en wordt verdacht van brandstichting.