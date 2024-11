Amsterdamse AEX-index gaat met flinke winst weekend in

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een flinke winst het weekend ingegaan. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone. De economische activiteit in het eurogebied is deze maand onverwacht gekrompen. Daardoor werden de speculaties aangewakkerd dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in december met een stevige stap van een half procentpunt gaat verlagen om de economie te steunen. In oktober werd de rente met een kwart procentpunt verlaagd.

Ook kwamen er nieuwe gegevens over de Duitse economie in het derde kwartaal. Volgens definitieve cijfers van statistiekbureau Destatis groeide de grootste economie van Europa in het derde kwartaal met slechts 0,1 procent. Eerder was een groei van 0,2 procent gemeld. De belangrijkste handelspartner van Nederland ontliep daarmee wel nipt een recessie, na een krimp in het tweede kwartaal.

De AEX sloot 1,6 procent hoger op 879,80 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 866,26 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt waren koerswinsten tot 0,9 procent te zien. De FTSE in Londen ging 1,4 procent vooruit, na teleurstellende cijfers over de Britse winkelverkopen en economische bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk.

Chipbedrijf Besi was koploper in de AEX met een plus van bijna 5 procent, gevolgd door levensmiddelenconcern Unilever, muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) en de informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX die tot 3,5 procent meer waard werden.

ING en ABN AMRO waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 1,2 procent. Lagere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor de winstgevendheid van banken.

In de MidKap deed biotechnoloog Galapagos het goed met een stijging van bijna 6 procent. Hekkensluiters bij de middelgrote fondsen op het Damrak waren laadpalenproducent Alfen, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, tankopslagbedrijf Vopak en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore die tot 1,7 procent lager werden gezet.

De euro zakte door de speculaties over een grotere renteverlaging door de ECB naar het laagste niveau sinds november 2022 ten opzichte van de dollar en was 1,0399 dollar waard, tegen 1,0486 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 70,78 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,83 dollar per vat.