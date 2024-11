NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter in New York heeft de aankomende Amerikaanse president Donald Trump toestemming gegeven een verzoek in te dienen om de zwijggeldzaak tegen hem te verwerpen. Eerder dit jaar was Trump in dat proces schuldig bevonden.

De rechter wijst op de overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen van 5 november. Een veroordeling in de zaak is daarmee voorlopig van de baan.