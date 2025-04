Amsterdamse AEX-index opent lager na lang paasweekend

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met verlies geopend. Beleggers op het Damrak keerden terug van een lang paasweekend. Op Wall Street waren de aandelenbeurzen maandag wel open. Daar werden stevige verliezen geleden nadat president Donald Trump opnieuw had uitgehaald naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Trump riep de centrale bank op de rente te verlagen, terwijl steeds meer signalen erop wijzen dat zijn handelsoorlog de economie van de Verenigde Staten richting een recessie duwt.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 848,53 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 791,81 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent. Londen steeg licht.

Adyen zakte bijna 3 procent in de AEX. Het betaalbedrijf is maandagavond en -nacht getroffen door meerdere ddos-aanvallen. Het bedrijf liet om 03.40 uur weten dat de problemen zijn verholpen. Hoeveel hinder klanten hier precies van ondervonden is niet duidelijk.