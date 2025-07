Er wordt overal gedaan alsof seks de hemel op aarde is, het hoogtepunt, ja misschien zelfs het doel van het leven. Maar voor veel Nederlanders is seks allesbehalve vanzelfsprekend. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de volwassen bevolking seksuele ongemakken ervaart, variërend van verminderd libido tot pijn bij het vrijen of erectieproblemen. Toch blijft het taboe groot: de meeste mensen praten er liever niet over, zelfs niet met hun huisarts.

De cijfers zijn opvallend. Ruim dertien procent van de Nederlanders heeft regelmatig last van seksuele klachten, negen procent zelfs vaak. Toch zoekt slechts één op de zes mensen daadwerkelijk medische hulp. Dit betekent dat miljoenen Nederlanders blijven rondlopen met problemen die serieuze invloed hebben op hun relatie en welzijn. De meeste klachten worden alleen binnenshuis besproken, meestal met de partner, als het gesprek al plaatsvindt. Meer dan een kwart van de mensen houdt seksuele problemen helemaal voor zichzelf.

De drempel om hulp te zoeken is hoog , waardoor velen zelfstandig online naar oplossingen zoeken. Google ziet jaarlijks een enorme toename van zoekvragen zoals 'geen zin in seks' en 'pijn bij het vrijen'. Ook jongeren wenden zich steeds vaker tot AI-chatbots, zoals ChatGPT, voor informatie of advies. Hoewel het internet uitkomst kan bieden, waarschuwen experts voor onbetrouwbare supplementen en gevaarlijk ‘natuurlijke’ erectiemiddelen, die soms meer kwaad dan goed doen. Een op de vijf middelen werkt aantoonbaar niet of bevat zelfs schadelijke stoffen.

Toch is het belangrijk te weten dat seksuele problemen veel voorkomen en meestal goed behandelbaar zijn. Openheid binnen de relatie, het zoeken van betrouwbare informatie en het bespreekbaar maken bij de huisarts kunnen stress en onzekerheid vaak al verlichten. Seks is zelden zo ‘eenvoudig’ als mensen soms doen voorkomen – maar het hoeft ook niet ingewikkeld te blijven.

Maar misschien helpt dit artikel al: je bent niet alleen: sterker al die juich-verhalen over seks zijn zwaar overtrokken, dus jij hoeft ook niet per se een geweldig seksleven te hebben. Er is meer dat je geluk bepaalt