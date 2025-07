Amsterdamse beurs sluit hoger ondanks nieuwe heffingen van Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met aanzienlijke winst gesloten. Beleggers lijken zich weinig aan te trekken van de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De president heeft inmiddels aan rond de twintig landen brieven gestuurd met importheffingen, die grotendeels overeenkomen met de percentages die Trump al in april had aangekondigd.

De Europese Unie heeft nog geen brief van Trump ontvangen en hoopt in de komende dagen een handelsovereenkomst met de VS te sluiten. Landen hebben tot 1 augustus om de hoge importheffingen via handelsdeals te voorkomen.

De AEX-index sloot 0,9 procent hoger op 927,32 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, steeg 1,1 procent tot 918,98 punten. Elders in Europa was de stemming gemengd. De beurs in Frankfurt ging 0,4 procent omlaag. Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 1,2 procent.

Miljoenenovername Aalberts

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML eindigden tot 4,5 procent hoger. Het Amerikaanse chipconcern Nvidia wist woensdag op Wall Street als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar te bereiken door het aanhoudende optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). Het Taiwanese TSMC, dat onder meer chips maakt voor Nvidia, meldde donderdag dat de omzet in juni met 39 procent is gestegen.

Aalberts was de grootste stijger in de MidKap en ging ruim 7 procent vooruit. De industrieel toeleverancier koopt het in Singapore gevestigde Grand Venture Technology (GVT) voor omgerekend 212 miljoen euro.

Importheffing Trump op koper

De prijs van koper ging verder flink omhoog door het besluit van Trump om per 1 augustus een importheffing van 50 procent in te voeren op het metaal. Mijnbouwbedrijven Anglo American, Rio Tinto en Glencore stegen daardoor tot 4 procent in Londen. Naast de hogere koperprijs hopen beleggers ook op meer overheidssteun voor mijnbouwprojecten in de VS.