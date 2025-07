Healy ziet vele werk beloond met ritzege in Tour

VIRE NORMANDIE (ANP) - Ben Healy won in 2023 al een etappe in de Giro d'Italia. Maar met zijn ritzege in de Tour de France was de 24-jarige Ier van EF Education - EasyPost pas echt dolgelukkig. "Het is ongelooflijk. Dit is waar ik zo hard voor gewerkt heb", vertelde Healy in het flashinterview nadat hij met een lange solo de zesde etappe op zijn naam had geschreven.

Dat deed hij na een rit waarin hij met de Amerikaan Quinn Simmons de eerste aanval van de dag had ingezet. "Ik stond inderdaad al vroeg aan. Misschien heb ik in die poging te veel energie gestoken", keek hij terug. Hetzelfde duo ging er na het tweede klimmetje van de dag samen met Mathieu van der Poel vandoor. Vijf renners konden nog aansluiten waarmee de ontsnapping van de dag een feit was. "We hebben hard moeten werken om afstand te nemen van het peloton. Daarna heb ik gezocht naar een moment om alleen weg te komen. Dat was de enige manier voor mij om te winnen. Ik denk dat ik de anderen verrast heb."