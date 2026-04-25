Analisten: beleggers zien oorlog Midden-Oosten als koopkans

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers laten zich niet afschrikken door de oorlog in het Midden-Oosten en beschouwen de onrust juist als kans om goede zaken te doen, constateren analisten. Dit verklaart volgens hen waarom de beursgraadmeters op Wall Street afgelopen week weer recordstanden lieten zien. Ook de Amsterdamse AEX-index zit inmiddels in de buurt van een nieuw record, ondanks het conflict en de vele zorgen over de hoge energieprijzen.

Volgens beleggingstrateeg van Robeco Peter van der Welle zijn beleggers inmiddels sterk ingesteld elke koersdaling als een koopkans te zien, een beleggingsstrategie die bekendstaat als 'buy the dip'. Daardoor daalt de koers nooit lang na nieuwe geopolitieke onrust en volgt al snel een 'opluchtingsrally' als de risico's weer iets lijken af te nemen. Zo'n rally begon volgens Van der Welle na de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het vernietigen van een hele beschaving in Iran.

Verder lijken techbedrijven weinig te merken van de oorlog. "De AEX is nogal tech-heavy", duidt hoofd van het ING Investment Office Bob Homan de hoge stand. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI zijn sinds het begin van dit jaar meer waard geworden en dat blijft doorgaan. "De vraag naar chips blijft groot ondanks dat economieën misschien lijden onder de oorlog."

'TACO'

Volgens Homan wordt de geopolitieke onrust daarnaast meer genegeerd door beleggers dan voorheen bij bijvoorbeeld covid of de oorlog in Oekraïne. Volgens Homan heeft dat te maken met 'TACO' (Trump Always Chickens Out), het idee dat Trump zich altijd terugtrekt. Beleggers gaan er ergens al vanuit dat de oorlog eindigt, ziet Homan. Hij verwacht dan ook geen grote stijging van de aandelenkoersen bij een definitief vredesakkoord.

Hoogleraar finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Albert Menkveld valt op dat de onzekerheid rond een akkoord tussen de VS en Iran weinig effect heeft op markten. "We vliegen van de ene geopolitieke crisis naar de andere. Er is veel onzekerheid en dat blijft de komende jaren voortduren. Die wordt ingeprijsd door de belegger."

Menkveld is wel enigszins verbaasd over de hoge stand van de AEX te midden van alle onzekerheden. Het duidt er volgens hem op dat beleggers bereid zijn risico's te nemen. Daarnaast zijn er voor beleggers weinig alternatieven, denkt Menkveld. Daar is Van der Welle het mee eens. "We hebben te maken met een negatieve aanbodschok en dan zijn staatsobligaties minder interessant. Aandelen zijn het beste alternatief."