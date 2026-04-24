Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

Wie denkt dat een paar extra kilo’s op latere leeftijd weinig kwaad kunnen, moet misschien toch even slikken. Nieuw onderzoek werpt een verrassend licht op gewichtstoename en vooral het moment waarop die begint. De conclusie? Het zou wel eens veel bepalender kunnen zijn voor je gezondheid dan we ooit dachten.

Uit een grootschalige studie onder meer dan 600.000 mensen blijkt dat gewichtstoename op jonge leeftijd een opvallend sterk verband heeft met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. De onderzoekers volgden deelnemers van hun 17e tot hun 60e en keken niet naar één momentopname, maar naar hoe hun gewicht zich door de jaren heen ontwikkelde.

Wat blijkt: mensen die al tussen hun 17e en 29e obesitas ontwikkelden, hadden ongeveer 70 procent meer kans om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden dan mensen die pas veel later of helemaal geen obesitas kregen.

Dat betekent niet automatisch dat die vroege kilo’s direct de doodsoorzaak zijn. Maar het verband is duidelijk genoeg om alarmbellen te laten rinkelen. Volgens de onderzoekers speelt vooral de duur van obesitas een rol: hoe langer het lichaam wordt blootgesteld aan de belasting van overgewicht, hoe groter de kans op schade.

Die langdurige belasting kan leiden tot processen zoals chronische ontsteking, insulineresistentie en een verhoogde kans op bloedstolling. Dat zijn precies de factoren die bijdragen aan ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker.

Niet alleen hoeveel, maar hoe lang telt

De studie bevestigt dat mensen die gedurende hun leven het meeste aankomen, ook het grootste risico lopen. Maar opvallend genoeg lijkt het tijdstip van aankomen minstens zo belangrijk. Vroege gewichtstoename betekent simpelweg meer jaren waarin het lichaam onder druk staat.

Hart- en vaatziekten zoals hartaanvallen en beroertes bleken de grootste boosdoeners binnen de verhoogde sterftecijfers. Ook diabetes type 2 en sommige kankersoorten kwamen vaker voor bij mensen met obesitas. Toch waren er nuances: sommige vormen van kanker lieten geen duidelijk verband zien.

Daarnaast ontdekten onderzoekers verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen bleek het moment van gewichtstoename minder invloed te hebben op het risico op overlijden door kanker. Mogelijk spelen hormonale veranderingen, zoals de menopauze, hier een grotere rol.

Hoewel de studie indrukwekkend groot is, zijn er ook beperkingen. Factoren zoals voeding en beweging werden niet meegenomen, terwijl die natuurlijk cruciaal zijn voor gezondheid. Toch is de boodschap helder: preventie van obesitas zou zo vroeg mogelijk moeten beginnen.

Of zoals een van de onderzoekers het samenvat: het gaat niet alleen om de cijfers, maar ook om het patroon. En dat patroon wijst in één duidelijke richting: hoe eerder het gewicht toeneemt, hoe groter de impact op je toekomst.