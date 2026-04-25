Een viraal plaatje vergelijkt prijzen uit 2006 met die van 2026 en de conclusie lijkt simpel: alles werd twee keer zo duur . Maar achter dat gemiddelde schuilt een veel ongemakkelijker verhaal — over welke prijzen ontspoorden, en welke keurig binnen de bandbreedte bleven.

Het modale inkomen volgde slechts gedeeltelijk: van zo'n 29.500 euro in 2006 naar 48.000 euro in 2026, raamt het Centraal Planbureau . Een plus van ruim zestig procent — flink, maar niet genoeg om gelijke tred te houden met de vaste lasten.

Niet alles werd twee keer zo duur — en daar zit het probleem

scheefgroei. Brood, bier en koffie volgden grotendeels keurig de cumulatieve inflatie , die volgens het CBS ook in 2025 nog 3,3 procent bedroeg. De buitencategorie — wonen, zorg, energie — ontsnapte aan de zwaartekracht. En precies die kosten zijn niet optioneel. Je kunt een festival overslaan of zelfs de vakantoe; je kunt niet besluiten dit jaar even niet te wonen of niet ziek te worden. De schok zit niet in het gemiddelde, maar in de scheefgroei.

Daar komt bij dat de lage hypotheekrente die de woonlasten lange tijd kunstmatig dempte, sinds 2023 weer richting vier procent kruipt. Wie nu instapt op een huis van een half miljoen, betaalt in absolute euro's beduidend meer dan zijn ouders ooit deden. De middenklasse die twintig jaar geleden vanzelfsprekend kocht, huurt en wacht nu af.

De gemiddelde Nederlander werd niet armer. Het normaal van 2006 werd alleen onbetaalbaar.