Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs





Wat de onderzoekers wél hebben gedaan , is het gehalte vitamine B6 meten in tientallen Duitse bieren. Daar kwam uit dat een halve liter bier een flink deel van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan leveren, en dat alcoholvrij bier daarbij niet onderdoet voor de alcoholhoudende variant. Op zichzelf is dat een interessant voedingsfeit: bier is dus een bron van B6, net als bijvoorbeeld vlees, vis, volkorenproducten, groente en noten.

Wat de onderzoekers níet hebben gedaan: aantonen dat bier drinken je hersenen beschermt, slimmer maakt of het risico op dementie verlaagt. Er zijn geen proefpersonen gevolgd, geen hersenscans gemaakt, geen geheugen- of concentratietests afgenomen. De studie zegt alleen iets over wat er ín bier zit, niet over wat bier dóet in het lichaam. Dat cruciale onderscheid sneeuwt in de media-aandacht volledig onder.

Daar komt bij dat serieuze, grote onderzoeken van de afgelopen jaren juist laten zien dat alcohol en hersenen geen gelukkige combinatie zijn. Zelfs matig drinken – denk aan dagelijks een biertje of twee – hangt samen met kleiner hersenvolume en een hoger risico op cognitieve achteruitgang. Neurologen herhalen het al jaren: elk glas alcohol is er één, niet alleen “de laatste paar”. Het idee dat een alcoholische drank een soort hersenbescherming zou bieden, past dus slecht bij wat we tot nu toe weten.

De logica in de koppen is klassiek: bier bevat iets wat goed is voor je brein (B6), dus bier is goed voor je brein. Maar zo werkt het niet. Chocolade bevat ook ijzer, dat wil niet zeggen dat een reep per dag een verantwoorde manier is om je ijzertekort op te lossen. Net zo kun je je vitamine B6 veel beter halen uit normale voeding, zonder de extra calorieën, suikers én vooral zonder de alcohol.

Een echt interessant detail uit de studie is juist dat alcoholvrij bier ongeveer evenveel B6 levert als ‘gewoon’ bier. Dat ondergraaft eigenlijk meteen de suggestie dat alcoholische drank een speciaal voordeel voor je brein zou hebben. Als je al per se via bier B6 wilt binnenkrijgen, ligt de alcoholvrije variant dus meer voor de hand – maar ook dan blijft het een onnodig omweggetje ten opzichte van gezond eten.

Waarom gaan media hier dan toch zo gretig mee aan de haal? Ten eerste omdat “Goed nieuws voor drinkers!” altijd goed scoort. Ten tweede omdat gezondheidsclaims rond populaire producten klikken genereren, zeker als het gaat om alcohol. En ten derde omdat er vaak weinig tijd is om studies echt goed te lezen: een persbericht waarin “vitamine” en “brein” in één alinea staan, verandert razendsnel in “goed voor de hersenen”.

Wie de studie nuchter bekijkt, ziet vooral dit: bier is geen hersenmedicijn, maar een alcoholische drank met een handvol nuttige voedingsstoffen die je moeiteloos ergens anders vandaan kunt halen. De enige manier waarop bier echt “beter” wordt voor je brein, is als de alcohol eruit gehaald wordt. De rest is wensdenken – en dat maken de Duitse media vooral zichzelf wijs.