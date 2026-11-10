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Anthropic wil ruim 64 miljard dollar ophalen met beursgang

Economie
door anp
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic wil 64,4 miljard dollar (ongeveer 57,4 miljard euro) ophalen met zijn geplande beursgang. Daarmee komt de maker van chatbot Claude in de buurt van het recordbedrag dat SpaceX heeft opgehaald bij zijn stap naar de aandelenbeurs.
Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde in juni nog 75 miljard dollar op, toen het een beursnotering in New York kreeg. Anthropic diende vorige maand een aanvraag voor een beursnotering op Wall Street in en gaat mogelijk nog dit jaar naar de beurs.
Uit nieuwe documenten die Anthropic deze week bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft ingediend, komt naar voren dat het bedrijf bij zijn beursgang aandelen aanbiedt voor 70 tot 78 dollar per stuk. Anthropic biedt zelf 801,4 miljoen aandelen aan en investeerders 23,6 miljoen. Gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen in de inschrijving zou het bedrijf daarbij een marktwaarde tot ongeveer 1000 miljard dollar hebben.
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