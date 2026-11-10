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Denemarken geeft nog eens 642 miljoen euro aan Oekraïne

Samenleving
door anp
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KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken geeft Oekraïne nog eens 4,8 miljard kroon (642 miljoen euro) aan militaire steun. Ook trekt het land 150 miljoen kroon (20 miljoen euro) uit om de geplaagde Oekraïense energiesector te helpen, zegt buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen.
De minister kondigde het voor Denemarken 32e steunpakket aan in het parlement, vlak voor de aankomst van president Volodymyr Zelensky in Kopenhagen. Zelensky spreekt in de Deense hoofdstad de Deense premier en ook de leiders van de Noordse landen.
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