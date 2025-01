ANWB: iets minder Nederlanders willen in 2025 op vakantie gaan

DEN HAAG (ANP) - Iets minder Nederlanders zijn dit jaar van plan om op vakantie te gaan, komt naar voren uit een onderzoek van de ANWB. Iets meer dan 85 procent zei op vakantie te willen gaan, in 2024 en 2023 gaven ongeveer negen op de tien mensen dit aan.

De kosten van een vakantie zijn volgens het onderzoek voor sommige mensen een reden om niet op vakantie te gaan. Mensen kiezen er daarom voor om thuis te blijven of hebben er het geld niet voor, aldus een woordvoerster van de ANWB. Ook gaven mensen aan thuis te blijven vanwege hun gezondheid.

Vakanties zijn duurder geworden vanwege de inflatie, aldus de ANWB. Daardoor past bijna een op de drie vakantiegangers de plannen aan. Zo gaan mensen minder vaak op vakantie, vaker buiten de vakantieseizoenen en naar minder dure bestemmingen. Door de duurder geworden vakanties denkt 38 procent meer uit te geven dan ze in 2024 deden.

Azië

Ruim een kwart van de ondervraagden gaf aan al een vakantie voor 2025 te hebben geboekt. Dat is iets meer dan in begin 2023, de laatste keer dat de ANWB mensen hiernaar vroeg. Steeds meer vakantiegangers boeken hun vakantie vroeg en ongeveer een kwart van de mensen ervaart daardoor druk om dat nu ook te doen, aldus de ANWB.

Nederland en andere Europese landen als Spanje en Duitsland zijn de populairste plekken. De ANWB ziet dat Azië populairder is geworden. Eerder waren landen in Noord- en Midden-Amerika het meest geliefd na Europa, maar de ANWB stelt dat generatie Z dit jaar vaker op vliegvakantie wil, vooral naar Thailand of Japan. Voor het onderzoek zijn ruim 2400 Nederlanders ondervraagd.