Triodos Bank sluit overeenkomst met ontevreden certificaathouders

EINDHOVEN (ANP) - Triodos Bank heeft een overeenkomst gesloten met ontevreden certificaathouders en daarmee juridische stappen voorkomen. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) maakte bekend dat houders van de alternatieve aandelen directere zeggenschap krijgen en 10 euro per certificaat, als tegemoetkoming voor de slechte verhandelbaarheid van de stukken de afgelopen jaren.

Triodos gaf eerder al toe dat de handel in de certificaten beter moest. In de coronapandemie kwam de handel tijdelijk stil te liggen, omdat beleggers massaal van hun certificaten af wilden. In 2023 heropende de handel tegen een veel lagere koers.

Om de verhandelbaarheid van de aandelen te verbeteren, kondigde Triodos vorig jaar een beursgang in Amsterdam aan. Het is nog niet bekend wanneer die zal zijn.