Je woont alleen, krijgt de volledige AOW en daarnaast €1.000 bruto pensioen per maand. Met het Belastingplan 2027 houd je volgend jaar zo'n €192 minder over, heeft De Dagelijkse Standaard (DDS) berekend. Dat bedrag ligt nog niet vast. Donderdag 12 november stemt de Tweede Kamer over een amendement dat het verlies terugbrengt tot ongeveer €51.

Bijna het hele verschil zit in één post op je belastingaanslag: de ouderenkorting.

Het kabinet wil €100 van de ouderenkorting afhalen

Dit jaar is de ouderenkorting maximaal €2.067. Het kabinet wil die na de jaarlijkse indexatie met €100 verlagen. Volgens DDS komt het maximum dan rond de €2.000 uit. Ook het tarief in de eerste schijf gaat omhoog: voor AOW'ers van 17,85 naar 18,33 procent.

In het rekenvoorbeeld van DDS is je inkomen ongeveer €33.203 per jaar. Daarbij is gerekend met de AOW-bedragen vanaf 1 juli 2026, dus zonder de AOW-verhoging van januari. Van de €192 is zo'n €136 belasting en €56 Zvw-bijdrage.

Wat het amendement van ChristenUnie en 50PLUS verandert

De Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Corrie van Brenk (50PLUS) willen de verlaging van €100 schrappen. De ouderenkorting komt dan op ongeveer €2.100. Daarnaast verlagen ze de tarieven in de eerste twee schijven met 0,14 procentpunt. Voor AOW'ers wordt de eerste schijf dan ongeveer 18,19 procent. Het geld daarvoor halen ze bij werkenden weg: de arbeidskorting stijgt dan met €17 in plaats van €133.

Het kabinet staat positief tegenover het plan en geeft het "oordeel Kamer". Het kabinet adviseert dus niet tegen en laat de keuze aan de Tweede Kamer. Op 9 november hebben de twee indieners nog een nader gewijzigde versie ingediend. De bedragen in dit artikel komen uit berekeningen die vóór die wijziging zijn gemaakt.

Bij €1.500 pensioen blijft er €20 over

Dit is volgens DDS het verschil per jaar met 2026 voor een alleenstaande met volledige AOW. De AOW-verhoging is niet meegerekend. Steeds staat eerst het kabinetsplan en daarna het bedrag met het amendement:

Alleen AOW: €36 en €36

AOW plus €500 pensioen: €190 en €58

AOW plus €1.000 pensioen: €192 en €51

AOW plus €1.500 pensioen: €170 en €20

Heb je alleen AOW, dan maakt de stemming voor jou niets uit. Over je AOW betaal je ook in 2027 geen belasting, dus een lagere korting merk je niet. Alleen de zorgbijdrage gaat omhoog. Hoe groter je pensioen, hoe meer het amendement je oplevert.

Samen AOW en maar één pensioen?

De belasting en de heffingskortingen worden per persoon berekend, niet per stel. Korting die je zelf niet gebruikt, kun je niet aan je partner geven. Hebben jullie allebei AOW voor samenwonenden en heeft één van jullie ook pensioen, dan pakt 2027 volgens DDS per partner heel anders uit:

Partner met alleen AOW: geen belasting, wel zo'n €25 per jaar meer zorgbijdrage

Partner met €500 pensioen: ongeveer €121 meer belasting

Partner met €1.000 pensioen: bijna €150 meer belasting, met het amendement nog zo'n €18

In deze bedragen staat alleen de belasting. De hogere zorgbijdrage van de partner met pensioen komt er nog bij.

De zorgbijdrage stijgt hoe dan ook

Los van de stemming gaat de Zvw-bijdrage op AOW en pensioen volgens de VWS-begroting van 4,85 naar 5,02 procent. Daar verandert het amendement niets aan. Met €1.000 pensioen betaal je met het amendement zelfs zo'n €5 minder belasting dan in 2026. De €51 die je dan kwijt bent, is dus vrijwel helemaal zorgbijdrage.

Ook als het amendement wordt aangenomen, ga je er met een aanvullend pensioen netto iets op achteruit.

In januari zie je het op je strook

De ouderenkorting krijg je via de loonheffingskorting. Die past de SVB toe op je AOW, of je pensioenfonds op je pensioen. Dat mag maar bij één van de twee. Staat de korting bij allebei aan, dan krijg je te veel korting en moet je later bijbetalen. Kijk in januari op je betaalspecificatie in Mijn SVB en op die van je pensioenfonds hoeveel loonheffing er is ingehouden.

De AOW-verhoging van januari zit nog niet in deze bedragen. De nieuwe AOW-bedragen zet de SVB eind december op haar site. Neemt de Tweede Kamer het Belastingplan aan, dan moet de Eerste Kamer er daarna ook nog mee instemmen. Krijg je geld terug via een voorlopige aanslag, lees dan ook ons eerdere stuk Krijg je elke maand geld terug via een voorlopige aanslag? Na 20 november kan het bedrag voor 2027 al niet meer kloppen.