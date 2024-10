Apple stijgt na uitbrengen AI-functies op positief Wall Street

NEW YORK (ANP) - Apple ging maandag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het techbedrijf heeft zijn eerste reeks kunstmatige intelligentie-functies uitgebracht. De toepassingen onder de naam 'Apple Intelligence' zijn beschikbaar voor iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers die de nieuwste versies van die apparaten hebben.

Het AI-systeem van Apple werd in juni aangekondigd. Het biedt gebruikers allerlei functies zoals de mogelijkheid om zelfgeschreven teksten te verbeteren of teksten samen te vatten. Het is een belangrijke stap voor Apple, dat op het gebied van AI eerder achterliep op andere grote techbedrijven. Apple komt later deze week ook met nieuwe bedrijfsresultaten. Het aandeel steeg 0,9 procent.

De stemming op de beursvloeren op Wall Street was verder positief, door de afnemende zorgen over een verdere escalatie van het conflict tussen Israël en Iran. Israël voerde zaterdag luchtaanvallen uit op militaire doelen in Iran. De energie-infrastructuur van het land werd daarbij echter ontzien. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,7 procent hoger op 42.387,57 punten. De bredere S&P 500-index won 0,3 procent tot 5823,52 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 18.567,19 punten.