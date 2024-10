Bitcoin nadert het hoogste punt in drie maanden net voor de Amerikaanse verkiezingen

De cryptomunt Bitcoin heeft onlangs zijn hoogste punt in drie maanden bereikt en steeg boven de $66.000. Als je dit vergelijkt met een jaartje geleden, is dit zelfs een stijging van meer dan 100% - een krachttoer van jewelste voor een cryptomunt die doorheen de jaren al meermaals ongeziene pieken heeft gehaald. Dit is ook een stijging van meer dan 30% in vergelijking met vorige maand.

Deze aanzienlijke prijsstijging komt daarnaast op een cruciaal moment, aangezien de Verenigde Staten zich voorbereiden op de enorm belangrijke presidentsverkiezingen van 2024, met slechts enkele weken te gaan. De uitkomst van deze verkiezingen zal een aanzienlijke invloed hebben op het cryptolandschap in de VS, maar ook wereldwijd.

Pro-crypto standpunt van Trump

Een belangrijke factor achter deze stijging is hoe de kandidaten voor het presidentschap zich stellen ten opzichte van crypto's zoals Bitcoin.

Eerst hebben we voormalig president Donald Trump, die al jarenlang een pro-cryptocurrency – positie aanneemt. Dit is uiteraard gunstig voor de markt, want als Trump opnieuw verkozen wordt, kan de aanvaarding van crypto in een snelverstroming komen.

Binnen Nederland kan dit er ook voor zorgen dat meer en meer beleggers overstappen op cryptocurrency als alternatieve beleggingsvorm. Volgens Jan Jaap Bolkesteijn van CryptoNews is meme coins kopen (zoals Pepe Unchained) erg eenvoudig en – belangrijk voor beleggers, mogelijk erg lucratief. Het blijft voor veel mensen helaas nog een vrij onbekende sector, wat kan veranderen indien Trump zijn pro-cryptostandpunt concreter kan maken.

Hij heeft immers verschillende crypto-vriendelijke beleidsvoorstellen gedaan, zoals het creëren van een nationale Bitcoinvoorraad en het blokkeren van pogingen van de Federal Reserve om een digitale valuta te ontwikkelen. Deze CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) zouden immers “echte” cryptomunten kunnen verstikken.

Daarnaast heeft Trump zelfs plannen aangekondigd om zijn eigen cryptoplatform op te richten , genaamd “the DeFiant Ones”. Details zijn voorlopig nog niet bekend.

Dit heeft de hoop gewekt dat zijn herverkiezing een positieve impact zou hebben op de crypto-industrie. Verschillende crypto-giganten hebben dan ook hun steun uitgesproken voor Trump, met navenante donaties aan zijn campagne.

Harris blijft eerder neutraal

Aan de andere kant heeft Kamala Harris, de Democratische kandidaat, zich veel minder uitgesproken over haar standpunt ten aanzien van cryptocurrency. Ze heeft wel gesuggereerd dat ze een meer gunstig beleid zou kunnen voeren dan de huidige Biden-administratie, wat natuurlijk erg flauw is ten opzichte van een duidelijk pro-crypto standpunt van haar tegenstander.

Tijdens een campagne-evenement sprak Harris over het creëren van een “kanseneconomie” en het opzetten van reguleringen die de belangen van cryptocurrency-eigenaren beschermen.

Deze vage termen in haar standpunt kunnen eventueel bijdragen aan een positieve perceptie binnen de cryptocommunity, maar in vergelijking met Trump zal dit weinig enthousiasme opwekken en aanzienlijk minder invloed hebben op de prijs van Bitcoin.

De invloed van economische trends op Bitcoin

De recente rally in de prijs van Bitcoin zal uiteraard ook verband houden met bredere economische trends, want het standpunt van de presidentskandidaten is zeker niet de enige factor.

De Amerikaanse dollar heeft bijvoorbeeld de afgelopen weken aan kracht gewonnen, mede door een combinatie van een vrij conservatief beleid van de Europese Centrale Bank en sterke economische indicatoren uit de VS.

Dit heeft geleid tot een verschuiving in de valutamarkten, waarbij beleggers naar Bitcoin en andere cryptocurrencies kijken als een alternatief voor traditionele activa.