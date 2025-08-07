Apple zet opmars op Wall Street voort na miljardeninvestering

NEW YORK (ANP) - Apple heeft de opmars op de aandelenbeurzen in New York die woensdag begon voortgezet. Het techconcern gaat nog eens 100 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde investeringen van 500 miljard dollar van het bedrijf. Apple wil met dat geld onder andere de productie van zijn apparaten naar de VS halen. Het aandeel sloot 3,2 procent hoger na een koerswinst van 5,1 procent op woensdag.

Verder hadden beleggers oog voor de aankondiging dat Rusland en de VS afspraken hebben gemaakt over een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Het overleg zou binnen enkele dagen plaatsvinden, maar de precieze planning zou nog niet vaststaan. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de ontmoeting leidt tot een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.

De algehele stemming op Wall Street was aanvankelijk positief, maar dat sloeg gedurende de handelssessie wat om. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 43.968,84 punten en de brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6340,00 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg wel, met 0,4 procent tot 21.242,70 punten.

Intel daalde 3 procent. Trump wil dat topman Lip-Bu Tan van het chipconcern onmiddellijk opstapt vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Tan zou in honderden Chinese bedrijven hebben geïnvesteerd waarvan sommige banden hebben met het Chinese leger. Tan is de opvolger van de vorig jaar ontslagen topman Pat Gelsinger. Een nieuwe leiderschapswissel zou extra druk kunnen leggen op het bedrijf, dat juist bezig is met een grote reorganisatie.

Eli Lilly kelderde 14,1 procent. Beleggers verwerkten de tegenvallende onderzoeksresultaten van de nieuwe afslankpil van de farmaceut. Patiënten met de hoogste doses verloren iets meer dan 12 procent van hun gewicht, waarbij meer dan 10 procent van de patiënten de behandeling moest staken vanwege bijwerkingen. Wel verhoogde Eli Lilly de winstverwachting voor het hele jaar.

Warner Bros. Discovery zakte 7,3 procent, hoewel het entertainmentconcern het afgelopen kwartaal flink heeft geprofiteerd van enkele bioscoopsuccessen. Zo stuwden onder andere A Minecraft Movie, Sinners en Final Destination: Bloodlines de omzet. Ook was Warner Bros. Discovery weer winstgevend in het tweede kwartaal na een flink verlies een jaar eerder.