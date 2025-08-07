Trump eist dat banken stoppen met discrimineren van klanten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse banken mogen bepaalde klanten niet langer toegang tot financiële diensten ontzeggen om hun standpunten of geloof. Daarvoor heeft president Donald Trump donderdag een decreet ondertekend. Autoriteiten krijgen de opdracht boetes op te leggen of passende maatregelen te nemen tegen instellingen die dat wel hebben gedaan.

"President Trump gelooft dat geen enkele Amerikaan de toegang tot financiële diensten mag worden ontzegd vanwege zijn politieke of religieuze overtuigingen, en dat bankbeslissingen uitsluitend moeten worden genomen op basis van geïndividualiseerde, objectieve en risicogebaseerde analyses", stelt het Witte Huis in een toelichting.

De regering van Trump heeft enkele banken in de Verenigde Staten beschuldigd van het sluiten van rekeningen om politieke of religieuze redenen.