ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump eist dat banken stoppen met discrimineren van klanten

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 22:27
anp070825173 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse banken mogen bepaalde klanten niet langer toegang tot financiële diensten ontzeggen om hun standpunten of geloof. Daarvoor heeft president Donald Trump donderdag een decreet ondertekend. Autoriteiten krijgen de opdracht boetes op te leggen of passende maatregelen te nemen tegen instellingen die dat wel hebben gedaan.
"President Trump gelooft dat geen enkele Amerikaan de toegang tot financiële diensten mag worden ontzegd vanwege zijn politieke of religieuze overtuigingen, en dat bankbeslissingen uitsluitend moeten worden genomen op basis van geïndividualiseerde, objectieve en risicogebaseerde analyses", stelt het Witte Huis in een toelichting.
De regering van Trump heeft enkele banken in de Verenigde Staten beschuldigd van het sluiten van rekeningen om politieke of religieuze redenen.
Vorig artikel

Apple zet opmars op Wall Street voort na miljardeninvestering

Volgend artikel

Trump pest Fed-bestuurder weg en nomineert eigen economisch adviseur; nu is Powell aan de beurt: 'hij zou moeten aftreden'

POPULAIR NIEUWS

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

ANP-427995939

Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'