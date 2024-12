Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

Met feestdagen zie je familieleden wat vaker dan de rest van het jaar. Misschien vraag je je van iemand af of het allemaal wel goed gaat. Dementie is een complexe hersenaandoening die vaak geleidelijk begint. Het herkennen van de vroege signalen kan helpen om tijdig actie te ondernemen en de juiste zorg te regelen. Hier zijn negen belangrijke tekenen waar je op kunt letten bij familieleden:

1. Vergeetachtigheid

Een veelvoorkomend symptoom is problemen met het kortetermijngeheugen. Iemand kan zich bijvoorbeeld details van recente gebeurtenissen niet herinneren, afspraken vergeten of spullen kwijtraken. Dit gaat verder dan normale vergeetachtigheid en kan invloed hebben op het dagelijks functioneren.

2. Herhaling van vragen of verhalen

Mensen met dementie stellen vaak dezelfde vragen of vertellen steeds opnieuw hetzelfde verhaal, omdat ze niet onthouden dat ze dit al eerder hebben gedaan.

3. Moeite met dagelijkse handelingen

Het uitvoeren van bekende taken, zoals koken, boodschappen doen of apparaten bedienen, wordt lastiger. Bijvoorbeeld: iemand vergeet hoe een koffiezetapparaat werkt of laat eten aanbranden omdat ze vergeten de oven aan te zetten.

4. Problemen met tijd en plaats

Verwarring over waar iemand is of welke dag het is, komt vaak voor. Dit kan zich uiten in het niet herkennen van vertrouwde plekken of het verkeerd inschatten van tijd.

5. Taalproblemen

Iemand kan moeite hebben met het vinden van woorden, zinnen maken of gesprekken volgen. Dit leidt soms tot frustratie of terugtrekking uit sociale situaties.

6. Veranderingen in gedrag en emoties

Plotselinge stemmingswisselingen, prikkelbaarheid of juist apathie kunnen een teken zijn van dementie. Gedrag dat niet bij iemands persoonlijkheid past, zoals ongepaste opmerkingen maken, kan ook voorkomen.

7. Verminderd beoordelingsvermogen

Iemand met beginnende dementie kan moeite hebben om situaties goed in te schatten, zoals gevaar herkennen in het verkeer of financiële beslissingen nemen.

8. Terugtrekken uit sociale activiteiten

Door verwarring of schaamte vermijden mensen met dementie vaak sociale interacties en hobby's die ze eerder leuk vonden.

9. Problemen met ruimtelijk inzicht

Moeite met het inschatten van afstanden of het herkennen van objecten kan een teken zijn, bijvoorbeeld struikelen over drempels of verdwalen op bekende plekken.

Wat kun je doen als je deze signalen herkent?

Praat erover: Bespreek je zorgen met andere familieleden en eventueel met de persoon zelf.

Raadpleeg een huisarts: Een arts kan onderzoeken of de symptomen wijzen op dementie of een andere oorzaak hebben, zoals een vitaminetekort.

Houd een logboek bij: Noteer specifieke gedragingen en situaties om een duidelijk beeld te schetsen voor medische professionals.

Zoek ondersteuning: Organisaties zoals Alzheimer Nederland bieden informatie en hulp voor families die met dementie te maken krijgen.

Een vroege diagnose biedt niet alleen duidelijkheid, maar geeft ook de mogelijkheid om tijdig zorg en ondersteuning in te schakelen.

Foto: Daily Telegraph