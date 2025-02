ArcelorMittal daalt op Damrak na dreiging staalheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - ArcelorMittal behoorde maandag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importheffingen van 25 procent op staal en aluminium op te leggen. ArcelorMittal daalde 1,8 procent en het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp verloor 0,6 procent in Frankfurt. Op de beurzen in Azië gingen aandelen van staalproducenten grotendeels omlaag, behalve die van staalbedrijven met activiteiten in de Verenigde Staten.

Trump legde tijdens zijn eerste termijn tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Hij verleende later echter vrijstellingen aan verschillende handelspartners, waaronder Canada, Mexico, Brazilië, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De algehele stemming op de Europese beurzen was voorzichtig positief, ondanks de lagere slotstanden op Wall Street op vrijdag. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 926,57 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 842,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.