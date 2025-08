Een nieuwe, schokkende video uit de Gazastrook laat zien hoe de Israëlische gijzelaar Evyatar David – al sinds 7 oktober 2023 gevangen door Hamas – in erbarmelijke toestand in een tunnel zijn eigen graf moet graven. David oogt zichtbaar uitgehongerd en zegt in de video: “Dit is het graf waarin ik denk dat ik begraven zal worden.” Hij benadrukt dat hij al dagen niet gegeten heeft en dat hij zelfs een blikje eten over twee dagen moet verdelen.