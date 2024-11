ArcelorMittal klaagt over goedkoop Chinees staal in Europa

LUXEMBURG (ANP) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal veel minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam beklaagt zich vooral over de Chinese staalindustrie. Die produceert veel meer dan nodig voor de eigen markt, wat leidt tot "onhoudbare marktomstandigheden" door de dumping van goedkoop staal op de Europese markt.

De omzet daalde tot 15,2 miljard dollar, tegenover 16,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 287 miljoen dollar, 69 procent minder dan een jaar eerder.

"De toegenomen import in Europa is een zorg en sterkere handelsmaatregelen zijn dringend nodig om dit aan te pakken", zegt topman Aditya Mittal. Hij pleit ook voor een strengere 'CO2-correctie' aan de Europese buitengrenzen. De Europese Unie heft een extra importheffing op staal dat buiten het landenblok op een vervuilendere manier is gemaakt, zodat Europese fabrikanten niet op achterstand komen te staan door dure verduurzamingsmaatregelen. Maar volgens Mittal moet dat mechanisme worden versterkt.