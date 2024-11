Hongaarse kandidaat-Eurocommissaris nog niet langs Europarlement

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Hongaar Olivér Várhelyi is nog niet goedgekeurd als de nieuwe Eurocommissaris voor Gezondheid en Dierenwelzijn. Het Europees Parlement legde hem in een hoorzitting het vuur aan de schenen over onder meer abortus en wil dat hij in een tweede ronde schriftelijk meer uitleg geeft over zijn standpunten.

Alle 26 kandidaat-Eurocommissarissen worden deze twee weken 'gegrild' door groepen Europarlementariërs over hun dossiers, maar ook over hun persoonlijke verleden. Ieder land draagt een eigen Eurocommissaris voor en Várhelyi is naar voren geschoven door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hoewel abortus legaal is in Hongarije, heeft de premier de regels voor het afbreken van de zwangerschap wel strenger gemaakt.

Várhelyi wil dat landen zelf bepalen over hun abortusbeleid. "We hebben verschillende oplossingen, lidstaat per lidstaat", zei hij in Brussel. "En dit is een keuze van de samenleving."

De Hongaar moet binnen enkele dagen schriftelijk meer uitleg aanleveren over zijn standpunten. Twee derde van het parlement moet daarna voor zijn benoeming stemmen.