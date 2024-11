Chinese export stijgt veel sterker dan verwacht

De Chinese export is in oktober veel sterker gestegen dan verwacht. De groei van de uitvoer vormt een lichtpuntje voor de kwakkelende Chinese economie , die mogelijk verder onder druk komt te staan door de dreiging van een nieuwe handelsoorlog met de Verenigde Staten onder Donald Trump.

De export steeg vorige maand met 12,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste groei sinds juli 2022. Economen hadden gerekend op een stijging van slechts 5 procent. De uitvoer laat al zeven maanden op rij een stijging zien. In september groeide de export met 2,4 procent. De export is historisch gezien een belangrijke motor voor de op een na grootste economie ter wereld.

De import daalde echter sterker dan voorzien met 2,3 procent. De Chinese economie gaat gebukt onder een aanhoudende crisis in de vastgoedsector en een laag vertrouwen onder Chinese consumenten, die daardoor minder geld uitgeven. Met steunmaatregelen probeert Beijing de consumptie in eigen land aan te jagen. De tegenvallende invoer wijst op een aanhoudend zwakke binnenlandse vraag en toont aan dat de overheid meer moet doen om de bestedingen in eigen land te stimuleren.